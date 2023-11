Auch beim vierten "Bambi": Schauspielerin Berger nervös

Die österreichische Schauspielerin Senta Berger hat auch beim Gewinn ihres vierten Bambis noch nicht das Gefühl, routiniert zu sein.

"Je mehr man weiß, was alles schiefgehen kann, desto aufgeregter ist man", sagte die 82-Jähriger bei der Preisverleihung am Donnerstagabend bei München. Berger erhielt eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk.

"Ich möchte mich auch bedanken mit den richtigen Worten, und ich hoffe, dass sie mir einfallen zum richtigen Zeitpunkt." Dieser vierte "Bambi" sei vielleicht der letzte und wichtigste. "Es ist ein großes, abenteuerreiches Leben gewesen, und das ist ein ganz besonderes Ereignis, das mich daran erinnern soll", sagte Berger.

In ihrer Dankesrede erinnerte sich Berger an die Anfänge ihrer Kariere und blickte auf die Zeit in der Branche zurück. Schauspielerin Palina Rojinski ehrte Berger in ihrer Laudatio mit den Worten: "Du bist ein Leuchtturm in unserer Branche, ein Leuchtturm in unserer Gesellschaft mutig und stark, dazu atemberaubend schön."

Auf dem roten Teppich auf ein mögliches Karriereende angesprochen sagte Berger: "Ich gucke mal, was noch so kommt, aber es ist auch ein angenehmes Gefühl zu wissen, ich muss nicht mehr." Die Schauspielerin ist bekannt durch TV-Serien wie "Die schnelle Gerdi" oder Kinofilme wie "Willkommen bei den Hartmanns".

