Bernd Helfrich wird 80: Stolz auf Chiemgauer Volkstheater

Leute

Bernd Helfrich wird 80: Stolz auf Chiemgauer Volkstheater

Bernd Helfrich leitet seit Jahrzehnten das Chiemgauer Volkstheater, führt Regie und steht selbst auf der Bühne. Warum ihn das Alter gelassen lässt und wofür er besonders dankbar ist.
Von dpa
    Bernd Helfrich hat keine besondere Geburtstagstradition.
    Bernd Helfrich hat keine besondere Geburtstagstradition. Foto: Peter Kneffel/dpa

    Der Leiter des Chiemgauer Volkstheaters, Bernd Helfrich, blickt zu seinem 80. Geburtstag zufrieden auf sein Leben. Er sei stolz auf seine Familie und das, was sie mit dem Chiemgauer Volkstheater erreicht hätten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor seinem Geburtstag am 30. August.

    Das Chiemgauer Volkstheater hat der gebürtige Münchner 1984 von seiner Mutter übernommen; er ist Autor, Regisseur und Darsteller. Amsi Kern hatte den seit den 20er Jahren bestehenden Theaterbetrieb seit 1964 geleitet. Das Theater war über Jahre hinweg auch eine feste Größe im Bayerischen Rundfunk (BR).

    Eine besondere Geburtstagstradition gebe es im Hause Helfrich nicht. Seinen runden Geburtstag wolle er feiern, während er mit dem Wohnmobil durch Italien und Südfrankreich fahre. Mit der Aussicht, 80 Jahre alt zu werden, hadert er nicht wirklich: «60 ist besser, aber alt werden ist die einzige Möglichkeit, um lang zu leben», so Helfrich.

    Besonders stolz ist Helfrich auf seine Familie.
    Besonders stolz ist Helfrich auf seine Familie. Foto: Peter Kneffel/dpa
