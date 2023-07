Gloria Gray plant neues Buch, Politik und Fashionshow

Mode, Literatur, Politik - die Entertainerin Gloria Gray hat in den nächsten Monaten viel vor.

Im Herbst erscheint ihr dritter Bayernkrimi über die Freizeitdetektivin Vikki. "Ihr passiert sehr, sehr viel", sagte Gray der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend bei der Premiere von Jean Paul Gaultiers Revue "Fashion Freak Show" in München.

Ebenfalls im Herbst organisiert sie eine - wie sie sagt - "sehr außergewöhnliche Modenschau" in der Motorwelt München. In der Landeshauptstadt müsse mehr in Richtung Mode passieren. "Diese Fashion Weeks in Berlin sind noch was, aber leider in Bayern ist es sehr dünn geworden." Die 57-Jährige ist für ihre modischen Auftritte bekannt. Im Alltag laufe sie lieber "leger und bequem" herum, so Gray. "Ich bin kein Mode- oder Fashion-Freak."

Auch politisch ist Gray aktiv. "Ich kandidiere zur Landrätin im Bayerischen Wald", so die Entertainerin. Gray ist bereits seit drei Jahren Kreisrätin im niederbayerischen Regen. Nun sei sie von der FDP als parteilose Kandidatin für den Landkreis Regen nominiert worden. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

(dpa)