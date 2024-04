Haindling-Musiker: Tourneen heute weniger anstrengend

Der Kopf der bayerischen Kultband Haindling, Jans-Jürgen Buchner, findet Tourneen mit seinen inzwischen 79 Jahren nicht allzu anstrengend.

"Früher war das anders, als wir noch jeden Tag bis fünf Uhr früh in der Hotelbar waren. Das ist heute nicht mehr der Fall", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Montag).

Dennoch nutzt Haindling noch gerne die Nacht - allerdings eher um Musik aufzunehmen: Dann sei es ruhig und er wisse, dass er nicht gestört werde. "Bei der Musik ist es ja so: Wenn man gerade im Fluss ist, dann hört man nicht abends um zehn auf, sondern spielt bis in die Morgenstunden rein. Solche Momente will man auskosten."

(dpa)