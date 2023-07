Herzog von Bayern wird 90: Gottesdienst und Spenden

Franz Herzog von Bayern, Urenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III., wünscht sich zu seinem 90.

Geburtstag an diesem Freitag keine Geschenke, sondern Spenden. Der Herzog sei sich bewusst, dass viele Menschen durch die weltweiten Krisen und deren Auswirkungen akute Not litten, teilte die Verwaltung des Herzogs von Bayern am Mittwoch mit. Zudem will der im katholischen Glauben verwurzelte Herzog am 22. Juli mit geladenen Gästen einen Dankgottesdienst feiern.

Die Spenden sollen an den Hilfsverein Nymphenburg gehen und für Geflohene in Bayern sowie gegen Obdachlosigkeit und Altersarmut verwendet werden. Diese Themen lägen dem Herzog von Bayern besonders am Herzen. Der Chef des Hauses Wittelsbach, passionierter Sammler und Förderer der Kunst, setzt sich gleichermaßen für soziale Projekte ein. Schon zu seinem 70. und 80. Geburtstag hatte er um Spenden gebeten.

Den Gottesdienst in St. Michael in München werden den Angaben zufolge der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, Abt Johannes Eckert und Pater Martin Stark zelebrieren. Dabei sein werden auch Abordnungen bayerischer Traditionsvereine, die dem Haus Wittelsbach verbunden sind. Eine Woche später lädt Herzog Franz den engeren Familienkreis und Freunde nach Schloss Nymphenburg ein.

Zurückhaltung zeichnet den Wittelsbacher ebenso aus wie die Liebe zu Musik und Theater und ein exzellentes Wissen um die moderne Kunst, die er seit Jahrzehnten fördert. Gerade gibt eine Ausstellung in der Pinakothek der Moderne Einblicke in seine Sammlung. An seiner Seite ist seit mehr als 40 Jahren sein Lebensgefährte Thomas Greinwald.

(dpa)