Marius Müller-Westernhagen sagt wegen Infektion Konzerte ab

Der Sänger Marius Müller-Westernhagen (75) sagt krankheitsbedingt seine Auftritte in Mönchengladbach und Coburg kurzfristig ab. «Leider müssen die ausverkauften Konzerte von Marius Müller-Westernhagen im Sparkassenpark in Mönchengladbach und auf dem Coburger Schlossplatz aufgrund einer Infektion des Künstlers abgesagt werden», hieß es in einem Instagram-Post auf der Seite des Sängers.

In Mönchengladbach in NRW hätte Müller-Westernhagen eigentlich am Dienstagabend gespielt, das Konzert im bayrischen Coburg war für Freitag geplant. Bis geklärt ist, ob Ersatztermine gefunden werden können, behalten die Tickets ihre Gültigkeit, wie es weiter hieß. «Künstler, Management und Veranstalter bedauern die Absage sehr und hoffen auf das Verständnis der Fans.»

Konzertabsage bereits im Mai in Stuttgart

Weitere Konzerte seiner Tour mit dem Titel «75Live» - etwa am Samstag in Dresden - seien nicht von der Absage betroffen und könnten voraussichtlich wie geplant stattfinden.

Bereits im Mai musste der Sänger krankheitsbedingt einen Auftritt in Stuttgart absagen.

Mit mehr als 12 Millionen verkauften Tonträgern gilt Müller-Westernhagen, der 1948 in Düsseldorf geboren wurde und heute in Berlin lebt, als einer der erfolgreichsten deutschen Musiker.