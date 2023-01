Model Barbara Meier ist mittlerweile eine gute Verliererin

Model Barbara Meier (36) konnte es als Kind überhaupt nicht leiden, wenn sie bei Brettspielen verlor.

"Da hatte ich ein bisschen Probleme. Das musste ich erst lernen", sagte sie auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg am Dienstag, wo sie ein neues Gesellschaftsspiel präsentierte. Bis heute liebe sie es, Spiele zu spielen. "Auch an meinem Geburtstag zwinge ich immer alle quasi, mit mir zu spielen und einen Spieleabend zu machen, einfach weil ich so viel Spaß hab'." Und mittlerweile könne sie auch ganz gut verlieren, sagte das aus dem bayerischen Amberg stammende Model.

(dpa)