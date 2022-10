Moderatorin Jana Ina Zarrella ist fasziniert vom Herbst

Die brasilianische Moderatorin und Sängerin Jana Ina Zarrella freut sich über den deutschen Herbst.

"Für mich ist das die schönste Jahreszeit überhaupt", sagte die 45-Jährige am Samstagabend bei der McDonald's Benefiz Gala in München. Vor allem als Brasilianerin fasziniere Zarrella die Verfärbung der Blätter - denn in Brasilien sei schließlich immer Sommer. "Ich kannte das nicht, bis ich nach Deutschland kam", sagte die Fernsehmoderatorin.

Mit der McDonald's Benefiz Gala wird nach Angaben des Veranstalters die McDonald's Kinderhilfe Stiftung unterstützt, die sich für schwer kranke Kinder und ihre Familien engagiert.

(dpa)