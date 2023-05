Neue bayerische Bierkönigin ist vom Fach

Bayern hat eine neue Bierkönigin.

Bei der Wahl am Donnerstagabend in München setzte sich die 24-jährige Mona Sommer aus Weitnau (Landkreis Oberallgäu) gegen fünf weitere Finalistinnen durch. Der Titel geht damit an eine Frau vom Fach, denn Sommer ist Brauerin und Mälzerin. Sie hatte bereits nach dem Onlinevoting, das mit einem Drittel in die Wertung einfloss, in Führung gelegen. Am Donnerstag waren dann noch Jurywertung und eine Publikumsabstimmung vor Ort hinzugekommen. Sie folgt auf Sarah Jäger aus der Oberpfalz, die seit 2021 Bierkönigin war. Die Wahl zur bayerischen Bierkönigin veranstaltet der Bayerische Brauerbund seit 2009.

(dpa)