Schlafen wie ein Weltmeister im Hause Lahm

Fußballweltmeister Philipp Lahm lädt in seine Villa am Tegernsee - für eine Nacht. «Wir können es kaum erwarten, die gemütliche Atmosphäre dieses Hauses zu teilen und unseren Gästen eine einzigartige Erfahrung zu bieten», sagt der 40-Jährige, der mit Frau und zwei Kindern in der Urlaubsregion südlich von München lebt.

Die Einladung ins traute Heim gilt für zwei Leute am 18. Oktober. 21 Euro soll der Spaß kosten, als Anspielung auf die Trikotnummer des einstigen FC-Bayern-Kapitäns. Zudem will der Weltmeister von 2014 die Gäste persönlich begrüßen, bevor ihnen - vermutlich in der rustikal eingerichteten Essecke im holzgetäfelten Erker - ein bayerisches Abendessen aufgetischt wird.

Ergattern kann man die Nacht im Hause Lahm über die Vermietungsplattform Airbnb, die schon öfter auf ähnlich werbeträchtige Aktionen gesetzt hat. So hatte die Plattform vergangenen Sommer in Kalifornien kurzzeitig «Barbie's Malibu Dreamhouse» angeboten, eine pinke Luxusvilla im «Barbie»-Stil zum Kinostart des gleichnamigen Films. Im März gab es eine Übernachtung in der «Geheimen Bibliothek» der berühmten Londoner Kathedrale St. Paul's.

Bei Familie Lahm geht es gediegener zu. Fotos geben Einblicke in das geräumige Haus, das von außen traditionell anmutet, mit Sprossenfenstern und geschnitztem Balkon, im Inneren aber mit einem Pool aufwartet. Das Schlafzimmer ist in Weiß- und Beigetönen gehalten, ebenso das Wohnzimmer samt großem Sofa.

Im Nebenraum hängt über einem Kamin ein Foto des früheren Verteidigers in Jubelpose auf dem Fußballplatz, in den Regalen daneben finden sich Erinnerungsstücke wie eine kleine Replik des Weltmeister-Pokals und Fotos.