Söder verlost getragene Weihnachtspullis im Internet

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verlost seine Weihnachtspullis im Internet.

Das kündigte er am Sonntag in einem Video auf seinem Instagram-Account an. Vor Weihnachten hatte Söder an den Adventssonntagen dort Videos veröffentlicht, in denen er in einem jeweils anderen Weihnachtspullover eine Kerze an einem Adventskranz anzündete. Nach diesen habe es viel Nachfrage gegeben, sagte der CSU-Chef in dem jüngsten Video.

Deshalb rief er die Nutzerinnen und Nutzer dazu auf, ihren Favoriten zu nennen. Die Pullis würden dann unter diesen verlost. Er überlege auch bereits, was er an Ostern machen werde, sagte Söder. "Allerdings werde ich mich nicht als Osterhase verkleiden."

(dpa)