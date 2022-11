Von München nach Indien und Ibiza: Perlinger verlässt Bayern

Die Kabarettistin Sissi Perlinger (58) will sich zwischen Ibiza, Indien und Mexiko ein neues Leben aufbauen.

"Nach 37 Jahren im Job ist Zeit für was Neues. Ich will die Dinge tun, für die ich in Deutschland nie die Zeit hatte", sagte die gebürtige Oberpfälzerin dem "Münchner Merkur" (Montag). "Jeden Morgen meditieren, ausführlich Yoga machen, mehr Zeit für Freunde haben."

Sie könne wunderbar in einem fremden Land leben, "wo mich weniger Leute kennen, und die Menschen dort nur mit Gitarre und einem Schlagzeug an den Füßen unterhalten". Junges, internationales Reise-Publikum lasse sich von ihren Texten berühren und inspirieren. "Ich will diesen Sprung jetzt probieren, und wer springt, für den erscheint das Netz", sagte die Schauspielerin, die bisher vor allem in München lebte. Möglich sei, dass sie in fünf oder zehn Jahren wiederkomme. "So weit würde ich nie planen, ich verlasse mich lieber auf mein Gefühl des Geführtseins."

