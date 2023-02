Ex-Freund bedroht Polizisten mit Hunden und Kettensäge

Ein vermutlich betrunkener Mann hat eine Polizeistreife mit einer Kettensäge, zwei Hunden und einem Benzinkanister bedroht.

Eine 28-Jährige rief die Beamten nach Polizeiangaben vom Freitag zuvor an ihr Haus in Sankt Lichtenfels, weil ihr Ex-Freund dort vorgefahren sei und randaliere. Als die Polizisten am Donnerstagabend dort eintrafen, floh der Mann in den Garten des Hauses.

Der 36-Jährige holte eine ausgewachsene Deutsche Dogge sowie einen zweiten Hund "und baute sich aggressiv vor den Beamten auf", wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Versuche, den Mann zu beruhigen, liefen ins Leere. Er wurde noch aggressiver, holte Kettensäge und Benzinkanister und beleidigte die Beamten. Er schlug dann noch das Fenster zum Wintergarten des Gebäudes ein.

Die Beamten riefen in der Zwischenzeit Verstärkung. Sie benutzten Pfefferspray und brachten den Mann zu Boden. Er wird nun angeklagt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Trunkenheit im Verkehr und Körperverletzung.

(dpa)