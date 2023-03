Getötete Blumenverkäuferin: Zeugen melden sich nach Aufruf

Nach einem konkreten Zeugenaufruf im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod einer Blumenverkäuferin in Lichtenfels haben sich mehrere Gesuchte bei der Polizei gemeldet.

Die Ermittler baten am Samstag dennoch fünf weitere Menschen um Kontaktaufnahme, die sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten hatten. Die Polizei hatte am Vortag einen Zeugenaufruf veröffentlicht, in dem insgesamt zwölf Besucher eines nahe gelegenen Kaufhauses sowie Passanten optisch teils sehr genau beschrieben waren.

Die 50-jährige Blumenverkäuferin war am Freitag vor einer Woche tot aufgefunden worden. Das mutmaßliche Tötungsdelikt hatte in der oberfränkischen Kreisstadt Lichtenfels für große Betroffenheit gesorgt.

(dpa)