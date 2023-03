Nach Tötung einer Blumenverkäuferin: Polizei sucht Zeugen

Nach dem gewaltsamen Tod einer Blumenverkäuferin in Lichtenfels suchen die Ermittler weiter nach dem Täter.

Man bitte insbesondere eine bestimmte Familie, sich zu melden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken am Mittwochnachmittag.

Zeugen wollen die Familie am vergangenen Freitag in der Nähe des Blumengeschäfts gesehen haben, in dem die 50-jährige Frau dann wenige Stunden später tot aufgefunden wurde. Nach Einschätzung der Kripo Coburg könnten die Familienmitglieder möglicherweise wichtige Hinweise geben.

Zeugen hatten den Ermittlern berichtet, dass sie am Freitag kurz vor 18.30 Uhr eine Frau, einen Mann und drei Kinder gesehen hätten. Diese hätten sich am Ausgang eines Kaufhauses nahe des Blumenladens untergestellt. Danach seien, den Angaben der Zeugen zufolge, der Mann mit zwei Kindern und die Frau mit dem dritten Kind in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Gegen 21.00 uhr, also etwa zweieinhalb Stunden später, sahen Spaziergänger die Mitarbeiterin des Blumenladens dann leblos in dem Geschäft liegen.

Das mutmaßliche Tötungsdelikt hatte in der oberfränkischen Kreisstadt Lichtenfels für große Betroffenheit gesorgt. In sozialen Netzwerken werde intensiv über den Fall diskutiert, sagte die Polizeisprecherin. Daher bitte man alle, sich nicht an der Verbreitung von Gerüchten und Falschmeldungen zu beteiligen.

(dpa)