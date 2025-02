Rund 12.000 Menschen bei Demo gegen Rechts in Augsburg

Rund 12.000 Menschen haben in Augsburg nach Polizeiangaben an einer Demonstration gegen Rechts teilgenommen. Sie versammelten sich am späten Nachmittag unter dem Motto «Augsburg gegen den Rechtsruck» auf dem Rathausplatz, wie ein Polizeisprecher berichtete. Am Abend soll es ein Lichtermeer geben, wie die Veranstalter auf Instagram mitteilten.

Nach Angaben des Polizeisprechers verlief die Versammlung sehr friedlich. Es seien deutlich mehr Menschen gekommen, als angemeldet worden seien. Die Veranstalter vom «Bündnis für Menschenwürde» hatten laut Polizei wenige Tausend Menschen erwartet. Die Polizei hatte sich wegen der bevorstehenden Bundestagswahl am Sonntag auf etwa 10.000 Demonstranten und Demonstrantinnen eingestellt.