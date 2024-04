"Die Gefühle sind die gleichen": Wie sich blinde Menschen verlieben

Plus Beim Verlieben spielt das Aussehen der anderen Person eine wichtige Rolle. Aber was ist, wenn man nicht sehen kann? Eine Augsburgerin erzählt.

Marion Goth kann zwar nichts sehen, aber sie weiß trotzdem, wenn jemand sie anlächelt: Ihre Ohren verraten es ihr. Die 60-Jährige ist blind und kann mit den Augen keine Mimik von anderen Menschen erkennen. Die Augsburgerin achtet deshalb auf die Stimme ihres Gegenübers, um zu hören, ob er lächelt. „Ich muss warten, bis ich angesprochen werde“, sagt Goth. „Dann höre ich es am Tonfall.“

Für die meisten Menschen reicht ein einziger Blick, um zu entscheiden, ob ihnen eine Person gefällt, ob sie diese attraktiv finden. Menschen, die schlecht oder gar nicht sehen, können das nicht. Wie verlieben sich diese Menschen? Wie unterscheidet sich ihre Art und Weise des Verliebens von der von Menschen, die sehen können? Und welche Herausforderungen haben blinde Menschen auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin?