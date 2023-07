Lesetipp

Unfreiwillig beziehungslos: Aus dem Leben eines "Absolute Beginners"

Plus Menschen sehnen sich nach Nähe und Zärtlichkeit, doch manchen bleibt das verwehrt. Menschen ohne Beziehungserfahrung haben es schwer. Ein Betroffener erzählt.

Viele Menschen können sich noch ganz genau an ihre erste Liebe erinnern, den ersten Kuss in jungen Jahren. Die Aufregung von Früher ist für manche heute noch so real, als wäre es erst gestern geschehen. Doch nicht alle machen diese Erfahrungen. Manche Menschen sehnen sich ihr Leben lang nach Zuneigung, den Austausch von Zärtlichkeiten und bleiben unfreiwillig beziehungslos. Die Gründe dafür sind vielfältig und individuell. Peter ist einer von ihnen. Der 53-Jährige lebt in Augsburg und weiß, was es heißt, ein sogenannter "Absolute Beginner" zu sein. Diese Selbstbezeichnung nutzen Betroffene in Deutschland seit Ende der 90er-Jahre, inspiriert vom gleichnamigen David-Bowie-Song.

Peter erzählt, dass er schon immer ein Einzelgänger war und sehr isoliert gelebt hat. An der weiterführenden Schule besuchte er eine reine Jungen-Klasse, sodass er auch während der Pubertät so gut wie gar nicht mit dem anderen Geschlecht in Berührung gekommen war. Nach der Schule entschied er sich für eine technische Ausbildung. Auch dort hatte er keinen Kontakt zu Frauen. "Ich war wahrscheinlich auch ein Spätzünder", sagt der 53-Jährige heute über sich selbst. Er habe in jungen Jahren nie das Bedürfnis gehabt, sich mit Frauen zu beschäftigen.

