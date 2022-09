100.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Beim Brand eines Wohnhauses in Lindenberg (Landkreis Lindau) im Westallgäu ist ein Schaden in Höhe von circa 100.000 Euro entstanden.

Beim Brand eines Wohnhauses in Lindenberg (Landkreis Lindau) im Westallgäu ist ein Schaden in Höhe von circa 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Warum das Feuer in der Nacht zu Mittwoch ausbrach, war zunächst unklar. Brandstiftung schloss die Polizei aus.

(dpa)