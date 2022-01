Wie die Polizei nach einem Jahr den Körper eines Verschollenen fand

Plus Im Sommer 2020 geht ein Mann im Bodensee unter. Erst nach einem Jahr finden Spezialisten doch noch die Leiche – mit einer Methode, die es vorher noch nie gab.

Der Tag war wie gemacht für einen Ausflug auf dem Bodensee. Als acht Männer, alle um die 70, von Langenargen aus mit dem Motorboot in Richtung Lindau aufbrachen, strahlte die Sonne, es war windstill. Gut eine Stunde später strahlte die Sonne noch immer. Doch auf dem Boot herrschte das blanke Chaos. Mitten in diesem Chaos ging Rolf Schnitzer einfach unter. Ein Jahr lang blieb er vom Bodensee verschluckt. Bis sich eine kleine Gruppe von Experten noch einmal auf die Suche machte – und dabei ein Experiment wagte.