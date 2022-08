Großes Schiffswrack im Bodensee: Das Geheimnis der "Jura"

Plus Im Bodensee liegt das größte Süßwasser-Wrack Europas und zieht Taucher an. Einst war Dampfschiff der Stolz seiner Lindauer Betreiber. Doch dann geschah Unglück.

36 Meter unter der Wasseroberfläche ist der Bodensee 800 Meter vor Bottighofen ( Schweiz) stockdunkel und kalt. Selbst im Sommer liegen die Temperaturen bei nur vier bis sechs Grad. Dennoch zieht es Karl-Heinz Weltz und Harald Utz vom Tauch-Sport-Club Friedrichshafen immer wieder an diesen unwirtlichen Ort. Auf dem Grund des Sees, erkennbar nur im Scheinwerferlicht der Taucherlampe, liegt die „Jura“. Der 46 Meter lange Schaufelraddampfer der damaligen Lindauer Dampfschiffahrts-Inspektion sank unter spektakulären Umständen 1864 und gilt als berühmtestes Süßwasser-Schiffswrack Europas.