Mann bedroht Polizisten mit Messer und verletzt Beamtin

Mit einem Messer hat ein Mann in Schwaben mehrere Polizisten bedroht - eine Beamtin zog sich leichte Verletzungen zu.

Nachbarn hatten in der Nacht auf Samstag die Polizei gerufen, da der 39-Jährige in dem Haus in Weiler-Simmerberg (Landkreis Lindau) herumschrie und gegen Türen trat, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Er flüchtete in seine Wohnung als die Polizei eintraf. Anschließend bedrohte er laut Polizei die Beamten mit dem Messer. Der Mann konnte überwältigt werden, leistete aber erheblichen Widerstand. Hierbei verletzte er die Polizistin leicht. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung.

(dpa)