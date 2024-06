Mann fährt mit 65 km/h auf E-Scooter neben Polizei her

Ein Mann im Allgäu ist mit knapp 65 km/h auf einem E-Scooter neben einem Streifenwagen hergefahren.

Die Beamten stoppten die Fahrt am Donnerstag und kontrollierten den 24-Jährigen, so die Polizei am Freitag. Der E-Scooter war weder versichert noch hatte der Mann einen notwendigen Führerschein. Diesen brauchte er, da sein E-Scooter bei der Fahrt in Lindenberg (Landkreis Lindau) über 20 km/h zu schnell war, hieß es weiter. Er wurde unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

(dpa)