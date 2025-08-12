Bayern-Basketballer holen Spielmacher Jokubaitis

Die Bayern-Basketballer haben eine zentrale Kaderstelle für die kommende Saison in der Bundesliga und in der Euroleague besetzt. Der deutsche Meister verpflichtete Aufbauspieler Rokas Jokubaitis und stattete den Litauer mit einem Dreijahresvertrag bis 2028 aus. Nach den Weggängen der Leistungsträger Nick Weiler-Babb und Carsen Edwards soll damit künftig vor allem der 24-Jährige als Spielmacher die Bayern zu Erfolgen führen.

Jokubaitis spielte in der vergangenen Saison bei Maccabi Tel Aviv, zuvor war er drei Jahre lang beim FC Barcelona aktiv. Der Nationalspieler bringt die Erfahrung von sieben Jahren in der Euroleague mit an die Isar. «Rokas ist immer noch so jung als eines der größten europäischen Talente, und doch hat er sich bereits als einer der führenden Point Guards in der Euroleague etabliert», sagte Bayern-Sportchef Dragan Tarlac in einer Vereinsmitteilung.

In NBA-Draft ausgewählt - aber dann nach Barcelona

Der Linkshänder war 2021 im NBA-Draft auf Position 34 ausgewählt worden. Dann entschied er sich aber für Barcelona und gewann mit den Katalanen einmal die Meisterschaft und einmal den spanischen Pokal. In Tel Aviv war er einer der Anführer des Teams und wurde Pokalsieger. Bei der anstehenden EM trifft Jokubaitis mit Litauen auch auf die deutsche Auswahl.

«Ich möchte bei Bayern viel Verantwortung übernehmen und glaube an dieses Projekt», wurde er zitiert. «So gut, wie sie letztes Jahr gespielt haben, sind die Playoffs unser Ziel in der Euroleague und dazu unbedingt die nationalen Titel.» Das Team des früheren Bundestrainers Gordon Herbert hatte eine starke Saison in der europäischen Königsklasse gezeigt und erst im Finish die Teilnahme am Playoff-Viertelfinale verspielt. In der Meisterschaft holten die Favoriten im Finale gegen Ulm dann den Titel.

Team nimmt Form an: Jokubaitis schon sechster Neuzugang

Jokubaitis ist nach Kamar Baldwin (Baskonia Vitoria ) der zweite Neuzugang auf der Position des Point Guards. Für den sogenannten Backcourt wurden darüber hinaus Justinian Jessup (Ulm) und Xavier Rathan-Mayes (Real Madrid) geholt. Für die Plätze unter den Körben kamen der deutsche Nationalspieler Leon Kratzer (Paris) und Wenyen Gabriel (Panathinaikos) nach München.