Für immer magisch: Das Harry-Potter-Universum wird 25 Jahre alt

Plus Die Romane von J. K. Rowling und ihre Verfilmungen ziehen noch immer Jugendliche in den Bann. Die Sportart Quidditch grenzt sich aber von der Erfinderin ab. Braucht der Sport einen neuen Namen?

Von Marco Keitel

Nur zwei Pässe braucht seine Mannschaft, bis der lasch aufgepumpte Volleyball am Ende des Spielfeldes bei Johannes Klaiber landet. Lässig bugsiert der junge Mann mit dem blonden Haar und dem grün-schwarzen Trikot mit der Nummer 99 auf dem Rücken ihn einhändig durch den Ring, der auf Kopfhöhe an einer Stange befestigt ist. Zehn Punkte. An diesem Donnerstagabend trainieren auf dem Sportgelände des FC Haunstetten die Augsburg Owls. Wie rund 50 andere Teams in Deutschland spielen sie Quidditch: den Zaubersport. Die Sportart, bei der Harry Potter der Überflieger ist. Bei der in der Welt der Jugendromanreihe sieben Spielerinnen und Spieler pro Mannschaft auf Besen fliegend versuchen, Bälle durch Ringe zu werfen, die in zwanzig Metern Höhe angebracht sind. In der Wirklichkeit findet alles ein paar Etagen tiefer statt. Hier in Augsburg, wo auf einem Sportplatz neben einer Tramstation gespielt wird und nicht in einem gigantischen hölzernen Stadion vor einem Schloss, das eine Zauberschule beherbergt, stehen die insgesamt sechs Ringe auf unterschiedlichen Höhen zwischen 91 und 183 Zentimetern. Und die Besen fliegen natürlich nicht. Sie kehren auch nicht. Die Plastikrohre, die zwischen den Beinen der Spielerinnen und Spieler der Augsburg Owls klemmen, haben keine Borsten. Trotz der Unterschiede sind die Parallelen zum fiktiven Vorbild, das sich die Autorin Joanne Kathleen Rowling ausgedacht hat, unübersehbar. Jetzt wird Harry Potter 25 Jahre alt. Der erste Band der Reihe wurde am 26. Juni 1997 in Großbritannien veröffentlicht – und legte den Grundstein für die erfolgreichste Buchreihe aller Zeiten. Der Erfolg hält an. Harry Potter war immer da und ist es nach wie vor.

