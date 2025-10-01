Sprengstoff-Drohung gegen Oktoberfest – Wiesn bleibt gesperrt

Nach Feuer und Explosionen in einem Haus in München prüft die Polizei Zusammenhänge mit dem Oktoberfest. „Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese“, teilte die Polizei auf X mit. „Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes.“ Konkret soll die Theresienwiese am Mittwoch bis mindestens 17 Uhr gesperrt beliben. Alle Entwicklungen und verfügbaren Hintergrundinformationen finden Sie im Liveticker:

Großeinsatz in München: Oktoberfest nach Sprengstoffdrohung gesperrt

Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Lerchenau, einem Stadtteil im Norden Münchens, zu mehreren Explosionen. Einsatzkräfte rückten zu einem brennenden Einfamilienhaus aus. Weil mehrere Sprengfallen gelegt wurden, konnte der Brand bisher nicht gelöscht werden. Mehrere ausgebrannte Autos stehen in der Straße, Hubschrauber kreisen.

Am Lerchenauer See wurde gegen kurz vor 8 Uhr eine schwerletzte Person gefunden, die kurze Zeit später verstarb. Es soll sich um den mutmaßlichen Täter handeln, der in dem Einfamilienhaus gelebt hat. Eine weitere Person, von der jedoch keine Gefahr ausgehe, wird vermisst. Nach Angaben der Polizei sollen die Geschehnisse einen „familiären Hintergrund“ haben.

In einem Brief soll der mutmaßliche Täter zudem mit einem Sprengstoffanschlag auf das Oktoberfest gedroht haben. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter hat deshalb bekannt gegeben, dass das Festgelände am Mittwoch bis 17 Uhr gesperrt bleibt.