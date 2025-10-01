Nach Sprengstoff-Drohung: Oktoberfest öffnet 17.30 Uhr wieder

Nach Feuer und Explosionen in einem Haus in München prüft die Polizei Zusammenhänge mit dem Oktoberfest. Es gebe „eine unspezifische Sprengstoffandrohung“ für die Theresienwiese, teilte die Münchner Polizei mit. Das Festgelände soll am Mittwoch bis mindestens 17 Uhr gesperrt bleiben. Alle Entwicklungen und verfügbaren Hintergrundinformationen finden Sie im Liveticker:

Großeinsatz in München: Oktoberfest nach Sprengstoffdrohung gesperrt

Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Lerchenau, einem Stadtteil im Norden Münchens, zu mehreren Explosionen. Einsatzkräfte rückten zu einem brennenden Einfamilienhaus aus. Dort fanden sie mehrere Sprengfallen vor.

Am Lerchenauer See wurde gegen kurz vor 8 Uhr eine schwer verletzte Person gefunden, die kurze Zeit später verstarb. Wie die Polizei berichtet, soll sie möglicherweise in Zusammenhang mit dem Brand stehen. Nach Angaben der Polizei sollen die Geschehnisse einen „familiären Hintergrund“ haben.

In einem Brief soll der mutmaßliche Täter zudem mit einem Sprengstoffanschlag auf das Oktoberfest gedroht haben. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter hat deshalb bekannt gegeben, dass sich die Eröffnung des Festgeländes verzögert.

Einen ausführlicheren Überblick, was wir über die aktuelle Situation in München wissen und was nicht, gibt es in diesem Artikel.