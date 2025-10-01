Icon Menü
Liveticker zum Großeinsatz in München – Oktoberfest öffnet wieder

Liveticker

Nach Sprengstoff-Drohung: Oktoberfest öffnet 17.30 Uhr wieder

Erst Feuer und eine Explosion im Münchner Norden, dann verkündet der Oberbürgermeister, dass die Wiesn zunächst geschlossen bleibt. Alle Informationen zur Lage im Liveticker.
    Das Oktoberfest bleibt wegen einer Sprengstoffdrohung am Mittwoch bis mindestens 17 Uhr geschlossen.
    Das Oktoberfest bleibt wegen einer Sprengstoffdrohung am Mittwoch bis mindestens 17 Uhr geschlossen. Foto: Christof Rührmair, dpa

    Nach Feuer und Explosionen in einem Haus in München prüft die Polizei Zusammenhänge mit dem Oktoberfest. Es gebe „eine unspezifische Sprengstoffandrohung“ für die Theresienwiese, teilte die Münchner Polizei mit. Das Festgelände soll am Mittwoch bis mindestens 17 Uhr gesperrt bleiben. Alle Entwicklungen und verfügbaren Hintergrundinformationen finden Sie im Liveticker:

    Großeinsatz in München: Oktoberfest nach Sprengstoffdrohung gesperrt

    Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Lerchenau, einem Stadtteil im Norden Münchens, zu mehreren Explosionen. Einsatzkräfte rückten zu einem brennenden Einfamilienhaus aus. Dort fanden sie mehrere Sprengfallen vor.

    Am Lerchenauer See wurde gegen kurz vor 8 Uhr eine schwer verletzte Person gefunden, die kurze Zeit später verstarb. Wie die Polizei berichtet, soll sie möglicherweise in Zusammenhang mit dem Brand stehen. Nach Angaben der Polizei sollen die Geschehnisse einen „familiären Hintergrund“ haben.

    Bedrohungslage in München: Die Bilder vom Polizeieinsatz

    Ein Transporter ist ausgebrannt und voller Löschschaum. Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Es kam deswegen zu größeren Verkehrsbehinderungen, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen +++ dpa-Bildfunk +++
    Icon Galerie
    25 Bilder
    Eine Explosion, ein Brand und eine Leiche – in München herrscht am Mittwoch Alarmzustand. Wegen einer Sprengstoffdrohung bleibt auch das Oktoberfest geschlossen. So sieht es aktuell aus.

    In einem Brief soll der mutmaßliche Täter zudem mit einem Sprengstoffanschlag auf das Oktoberfest gedroht haben. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter hat deshalb bekannt gegeben, dass sich die Eröffnung des Festgeländes verzögert.

    Einen ausführlicheren Überblick, was wir über die aktuelle Situation in München wissen und was nicht, gibt es in diesem Artikel.

