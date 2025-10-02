Icon Menü
Liveticker zur Oktoberfestsperrung in München – alle News

Liveticker

Leiche immer noch nicht geborgen – Debatte um Wiesn-Verlängerung

Erst Feuer und eine Explosion im Münchner Norden, dann bleibt das Oktoberfest zu. Während auf der Wiesn wieder gefeiert werden darf, laufen die Ermittlungen. Alle Informationen im Liveticker.
Von Von AZ-Autorinnen und -Autoren
    Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma stehen nach dem Einlass auf dem Gelände des Oktoberfests. Wegen einer Bombendrohung war die Wiesn am Mittwoch bis 17.30 Uhr geschlossen.
    Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma stehen nach dem Einlass auf dem Gelände des Oktoberfests. Wegen einer Bombendrohung war die Wiesn am Mittwoch bis 17.30 Uhr geschlossen. Foto: Armin Weigel, dpa

    Nach Feuer und Explosionen in einem Haus in München hat die Polizei Zusammenhänge mit dem Oktoberfest geprüft. Das Festgelände wurde am Mittwoch gesperrt. Am Nachmittag gab es dann Entwarnung von der Polizei: Die Wiesn öffnete ab 17.30 Uhr wieder. Alle Entwicklungen und verfügbaren Hintergrundinformationen finden Sie im Liveticker:

    Großeinsatz in München: Oktoberfest nach Sprengstoffdrohung gesperrt

    Was war passiert? Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Lerchenau, einem Stadtteil im Norden Münchens, zu mehreren Explosionen. Einsatzkräfte rückten zu einem brennenden Einfamilienhaus aus. Dort fanden sie mehrere Sprengfallen vor.

    Am Lerchenauer See wurde gegen kurz vor 8 Uhr eine schwer verletzte Person gefunden, die kurze Zeit später verstarb. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich um den mutmaßlichen Täter, einem 57-jährigen mit Wohnsitz Starnberg. Nach Angaben der Polizei sollen die Geschehnisse einen „familiären Hintergrund“ haben.

    Bedrohungslage in München: Die Bilder vom Polizeieinsatz

    Ein Transporter ist ausgebrannt und voller Löschschaum. Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Es kam deswegen zu größeren Verkehrsbehinderungen, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen +++ dpa-Bildfunk +++
    29 Bilder
    Eine Explosion, ein Brand und eine Leiche – in München herrscht am Mittwoch Alarmzustand. Wegen einer Sprengstoffdrohung bleibt das Oktoberfest zwischenzeitlich geschlossen.

    In einem Brief soll der mutmaßliche Täter zudem mit einem Sprengstoffanschlag auf das Oktoberfest gedroht haben. Das Festgelände wurde deshalb am Mittwoch bis 17.30 Uhr gesperrt.

    Einen ausführlicheren Überblick, was wir über die aktuelle Situation in München wissen und was nicht, gibt es in diesem Artikel.

