A99 wegen Lkw-Brands voraussichtlich bis zum Abend gesperrt

Wegen eines Lkw-Brands in München ist die Autobahn 99 Richtung Salzburg gesperrt. Die Sperrung soll voraussichtlich den gesamten Mittwoch andauern, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei rechnet im morgendlichen Berufsverkehr mit «massiven und weitreichenden Behinderungen» und empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Ursache für die lange Sperrung ist ausgelaufener Kraftstoff, der laut Polizei tief in den Asphalt eingedrungen ist. Die gesamte Fahrbahn muss daher abgefräst und neu asphaltiert werden.

Der 51 Jahre alte Fahrer bemerkte den Angaben zufolge am Dienstag in einem Tunnel Brandgeruch in seinem Fahrzeug. Das Führerhaus geriet in Flammen. Der Mann sei mit leichten Brandverletzungen am Arm in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher.