„Verkehrschaos“: Lkw kippt auf A8 um – langer Stau in Richtung München

Wegen eines Unfalls auf der Autobahn A8 in Richtung München war die Straße zeitweise voll gesperrt. Laut Polizei ist es am Dienstag gegen 10:15 Uhr zu dem Unfall zwischen der Anschlussstelle Dachau und der Eschenrieder Spange gekommen. Dabei sei ein Lkw rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Lkw blieb auf der Fahrbahn liegen und der Fahrer habe sich dabei leicht verletzt. Auch ein Pkw sei am Unfall beteiligt gewesen. Die Insassen blieben laut Polizei unverletzt.

Der Unfall verursachte eine Vollsperrung auf der Strecke, teilte die Polizei weiter mit. Die Fahrbahn musste gesperrt werden, um die Rettungsmaßnahmen durchzuführen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Nach Polizeiangaben konnte der Lkw-Fahrer aus dem Führerhaus seines Fahrzeugs geborgen und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Die Ursache für den Unfall ist bislang nicht bekannt. Die Strecke ist aufgrund der Bergungsarbeiten auch am Nachmittag noch vollgesperrt, teilte die Polizei mit.

Unfall mit Lkw auf der A8 – das müssen Autofahrer jetzt wissen

Mehrere Staus sind die Folge. Sowohl zwischen Dachau/Fürstenfeldbruck und Dachau West als auch auf der A99 Richtung München-Eschenried zwischen Dreieck München-Allach und Überleitung Dreieck München/Eschenried staut sich der Verkehr. Aufgrund der Vollsperrung ist mit einem bedeutenden Zeitverlust zu rechnen. Auf Nachfrage sprach die Polizei am Dienstnachmittag von einem „Verkehrschaos“ vor Ort. Sie bittet Autofahrer darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Polizei sucht Zeugen nach Lkw-Unfall auf A8

Die Polizei fordert Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, auf, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 089/89118-0 zu melden.