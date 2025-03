Lastwagen durchbricht Leitplanke – zwei Menschen sterben bei Unfall auf A93

Am Montagmorgen sind auf der A93 nördlich von Regensburg zwei Menschen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Es handelt sich um einen 36 Jahre alten Mann und eine 49 Jahre alte Frau. Mehrere Menschen wurden zudem verletzt.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Ortes Maxhütte-Haidhof im Landkreis Schwandorf. Wie die Polizei mitteilt, ging der Unfall von einem Lastwagen aus, der aus noch unbekannten Gründen gegen 7.10 Uhr die Mittelleitplanke durchbrach und in den Gegenverkehr geriet. Dort krachte er in ein Auto, das einen leeren Pferdeanhänger führte. Die Fahrerin des Autos kam ums Leben. Ihre Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Schwerer Unfall auf A93: Verkehr staut sich nach wie vor

Anschließend prallte der Laster gegen einen Kleintransporter und einen Sattelschlepper. Der Beifahrer des Transporters starb, der Fahrer wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Sattelschleppers kam mit einem Schock davon.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ein Gutachten soll den Hergang klären. Die Polizei hat die A93 für die Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Am späten Montagnachmittag wurde die Sperrung aufgehoben. Der Verkehr staut sich jedoch nach wie vor in Richtung Weiden. (mit dpa)