Kabinett beschließt Lockerungen in Bayern: Die Pressekonferenz im Live-Stream

Markus Söder hat Corona-Lockerungen für Bayern angekündigt, die am Dienstag beschlossen werden sollen. So sehen Sie die Pressekonferenz heute im Live-Stream.

Keine Sperrstunde mehr, neue Regeln für den Besuch beim Friseur und mehr Zuschauer bei Kultur oder Sport - Ministerpräsident Markus Söder hatte bereits bei einer Pressekonferenz am Montag Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen in Bayern angekündigt. Am Dienstag, 8. Februar 2022, soll das Kabinett im Freistaat die entsprechenden Beschlüsse fassen.

Anschließend werden Staatsminister Florian Herrmann, Digitalministerin Judith Gerlach und Kultusminister Michael Piazolo über die Beschlüsse informieren. Hier erfahren Sie, worum es genau geht und wie Sie die Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen.

Video: dpa

Diese Lockerungen in Bayern hat Söder angekündigt

Zu den angekündigten Lockerungen gehört der Wegfall der Sperrstunde in Bayern, die in der Gastronomie bisher bei 22 Uhr lag. Damit können die Menschen künftig wieder länger ins Restaurant. Die 2G-Regel bleibt in diesem Bereich aber bestehen.

Bei den sogenannten körpernahen Dienstleistungen wie Friseure oder Nagelstudios soll die 2G-Regel hingegen in 3G umgewandelt werden. Damit ist der Besuch auch für Menschen möglich, die nicht geimpft oder genesen sind - wenn sie einen Corona-Test vorweisen können.

Bei Sportveranstaltungen ist geplant, dass bei den Zuschauern eine Auslastung von 50 Prozent erlaubt und die Obergrenze von 10.000 auf 15.000 Menschen angehoben wird. In der Kultur soll die Auslastung künftig bei bis zu 75 Prozent liegen. Bei den Veranstaltungen bleibt es aber sowohl beim Sport als auch in der Kultur bei 2G plus und FFP2-Maskenpflicht.

Söder begründete die Lockerungen in Bayern mit der geringen Auslastung der Kliniken. Er hatte am Montag auch "großzügigste Übergangsregelungen" bei der Impfpflicht für Pflegekräfte angekündigt, was "de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft". Damit möchte er verhindern, dass ungeimpfte Pflegekräfte kündigen und Engpässe entstehen.

Kritik gab es unter anderem von Karl Lauterbach. "Laxe Vollzugsregeln der einrichtungsbezogenen Impfpflicht können nicht nur das Leben der älteren Menschen mit schwachem Immunsystem gefährden", sagte der Bundesgesundheitsminister am Montag. Sie gefährdeten auch die Glaubwürdigkeit der Politik.

Corona-Lockerungen in Bayern: Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen

Staatsminister Florian Herrmann, Digitalministerin Judith Gerlach und Kultusminister Michael Piazolo werden die Lockerungen in Bayern am Dienstag nach den Beschlüssen erklären. Diese Pressekonferenz beginnt um 13 Uhr in München und ist unter anderem auf www.bayern.de im Live-Stream zu sehen. Es gibt außerdem eine Übertragung, die untertitelt und in Gebärdensprache übersetzt ist. (mit dpa)