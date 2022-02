Lockerungen in Bayern geplant: Die Pressekonferenz mit Söder im Live-Stream

Das Kabinett in Bayern berät heute über die Corona-Lage und Lockerungen. Worum es geht und wie Sie die Pressekonferenz mit Markus Söder im Live-Stream sehen.

Die Zeichen stehen auf Lockerungen: Bevor am Mittwoch Bund und Länder zu einem Corona-Gipfel zusammenkommen, berät am Dienstag, 15. Februar 2022, das Kabinett in Bayern über die aktuelle Lage. Ministerpräsident Markus Söder hatte bereits am Montag angekündigt, dass die Corona-Maßnahmen stufenweise abgeschafft werden sollen.

Es gilt als wahrscheinlich, dass das Kabinett in Bayern am Dienstag bereits Lockerungen beschließt. Am Mittag werden Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsminister Klaus Holetschek über die Ergebnisse der Beratungen informieren. Wie Sie die Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen und worum es genau geht, erfahren Sie hier.

Video: dpa

Welche Lockerungen bei den Corona-Regeln in Bayern sind geplant?

Bei den Beratungen des Kabinetts in Bayern geht es am Dienstag ganz konkret um die Kontaktbeschränkungen. Als Söder am Montag Lockerungen angekündigt hat, sagte er: "Die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich können jetzt auch aufgehoben werden."

Bislang sehen die Corona-Regeln vor, dass bei Treffen von Geimpften oder Genesenen maximal zehn Menschen zusammenkommen dürfen. Ungeimpfte dürfen sich mit maximal zwei weiteren Personen aus einem weiteren Haushalt treffen.

Auch beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch geht es um stufenweise Lockerungen bei Kontaktbeschränkungen, im Einzelhandel und in Restaurants oder Clubs. Ab dem 20. März sollen dann fast alle Corona-Regeln abgeschafft werden - die Maskenpflicht bleibt laut den Plänen aber vorerst bestehen.

Lesen Sie dazu auch

Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream sehen

Bayern könnte am Dienstag schon Beschlüsse von Bund und Ländern vorwegnehmen. Am Dienstagnachmittag wird Gesundheitsminister Klaus Holetschek eine Regierungserklärung im Landtag abgeben. Vorher informiert er ab 11.30 Uhr zusammen mit Markus Söder und Hubert Aiwanger bei einer Pressekonferenz in München über die gefassten Beschlüsse.

Diese Pressekonferenz lässt sich heute unter anderem auf www.bayern.de im Live-Stream sehen. Außerdem gibt es eine Übertragung, die in Gebärdensprache übersetzt wird und Untertitel bietet.