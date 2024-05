Gewerbehalle in Brand: Zwei Feuerwehrleute verletzt

Zwei Feuerwehrleute sind beim Löschen einer brennenden Gewerbehalle in Oberbayern leicht verletzt worden.

Als die Feuerwehr eintraf, seien bereits weite Teile der Halle komplett in Flammen gestanden, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Feuerwehrleute haben während der Löscharbeiten Rauchgase eingeatmet. Sie seien noch vor Ort von Sanitätern behandelt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Das Feuer in Pollenfeld (Landkreis Eichstätt) verursachte am Sonntag nach ersten Schätzungen der Beamten einen Schaden im hohen sechsstelligen Bereich. In der Gewerbehalle waren unter anderem ein Fliesenlegerbetrieb und eine Auto-Werkstatt untergebracht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zu der zunächst unklaren Brandursache.

(dpa)