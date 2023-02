Scheunenbrand in Altstadt verursacht hohen Schaden

Eine Scheune ist bei einem Feuer in Mittelfranken zerstört worden.

Eine Scheune ist bei einem Feuer in Mittelfranken zerstört worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Montagmorgen standen die als Lagerfläche genutzte Scheune und ein unbewohntes Nebengebäude in der Altstadt von Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) bereits in Vollbrand, wie die Polizei berichtete.

Den Schaden bezifferte sie auf über 200.000 Euro. Die Feuerwehr verhinderte trotz der dichten Bebauung ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

(dpa)