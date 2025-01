Lösungsmittel in Hausmüll Ätzende Flüssigkeit in Mülltonne: Müllwerker schwer verletzt

Ein Müllarbeiter kippt eine Mülltonne in das Müllauto, als eine Flüssigkeit über seine Ärmel und Handschuhe fließt. Kurz darauf bringen Sanitäter den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Was ist passiert?