Wegen Corona: Karfreitagsprozession wieder im Ausnahme-Modus

Wegen der Corona-Pandemie wird die bundesweit bekannte Karfreitagsprozession im unterfränkischen Lohr am Main auch in diesem Jahr in einen sogenannten Stationenweg umgewandelt.

Aufgrund der sich zuletzt wieder verschärfenden pandemischen Lage habe man sich dagegen entschieden, die Prozession mit jährlich Tausenden Mitlaufenden und Zuschauern in der üblichen Form abzuhalten, teilte das Bistum Würzburg am Montag mit.

Stattdessen würden, wie schon 2020 und 2021, die Stationen der Prozession in Kirchen und an öffentlichen Plätzen aufgestellt. So können die Gläubigen die Stationen selbstständig ablaufen. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) und des Roten Kreuzes brächten die Figuren, die vom Leidensweg Jesu erzählen, am Samstag, 2. April, in die Kirchen und ließen sie dort bis zum 16. April, dem Samstag vor Ostern, stehen.

Jährlich strömen sonst am Karfreitag etwa 10.000 Menschen in die Kleinstadt Lohr im Landkreis Main-Spessart. Die Prozession findet Experten zufolge seit etwa 365 Jahren statt, bis auf einige Ausfälle, etwa in Kriegszeiten. Nun ist das Spektakel zum dritten Mal nacheinander coronabedingt abgesagt worden.

Die Darstellung geht vom letzten Abendmahl bis zum toten Christus im Grab. Dazu werden normalerweise gut eine Stunde lang 13 lebensgroße Holzfiguren schweigend durch die Gassen der Altstadt getragen. Am Ende der Prozession wird traditionell auf dem Kirchplatz gebetet.

An Ostern feiern die Christen die Wiederauferstehung Jesu nach seiner Kreuzigung am Karfreitag. Es ist das älteste und höchste Fest im Kirchenjahr. Jesus wurde nach der Bibel am Karfreitag in Jerusalem an ein Kreuz genagelt und starb. Um sich darauf zu besinnen, beten und fasten Christen.

