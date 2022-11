Fünf rätselhafte Dinge, die wir noch immer nicht über das Coronavirus wissen

Plus Warum spüren manche Infizierten keine Symptome? Wie lange schützt eine durchgemachte Infektion? Welche Ursachen hat Long-Covid? Fünf Rätsel, die Sars-CoV-2 aufgibt.

Seit Beginn der Pandemie haben sich bundesweit Millionen Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Den Status als neuartig hat das Coronavirus somit längst verloren. Trotzdem gibt es noch immer Fragen, die die Wissenschaft nicht komplett beantworten kann. Fünf Beispiele.