Lotto 2022: 187 Spieler konnten sich über Millionengewinn freuen

Die Hoffnung auf einen Millionengewinn ist bei vielen Lotto-Spielern groß, die Chance allerdings sehr gering. Doch 187 Spieler hatten 2022 das nötige Glück.

Dass man im Lotto gewinnt, ist unwahrscheinlich. Noch unwahrscheinlicher ist es, dass der Lottoschein einen zum Millionär macht. Im vergangenen Jahr hat es das Glück aber offenbar mit 187 Spielern sehr gut gemeint. Sie strichen einen Millionengewinn bei den staatlich erlaubten Lotterien ein. 31 von ihnen kamen aus Bayern. Mehr Lotto-Millionäre gab es 2022 nur in Nordrhein-Westfalen, wo 45 Mal Gewinne in Millionenhöhe ausgeschüttet wurden. Insgesamt gingen Gewinne in Höhe von etwa 3,9 Milliarden Euro bundesweit an die Spieler.

In Deutschland gewannen im vergangenen Jahr etwa 1200 Menschen mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien der Landeslotteriegesellschaften. Den höchsten Gewinn erzielte im November ein Berliner mit 120 Millionen Euro beim Eurojackpot. Im Mai ging ein Gewinn von mehr als 110 Millionen Euro über einen Internet-Tipp beim Eurojackpot nach Nordrhein-Westfalen. Den dritthöchsten Gewinn im Jahr 2022 erzielte ein Spieler aus Hessen im April mit 45 Millionen Euro bei Lotto 6aus49.

Lotto-Rekordjahr in Bayern

Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) spricht von einem Rekordjahr für die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung. 31 Millionengewinne innerhalb eines Jahres habe es bei Lotto Bayern bislang noch nie gegeben.

Dieses Glück ließen sich die Spieler aber auch einiges kosten. Insgesamt 7,97 Milliarden Euro investierten sie bundesweit in das Glücksspiel. Das sind etwa 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon bleibt auch einiges beim Staat hängen. Etwa 469 Millionen Euro Lotteriesteuer, Gewinnabführung und Spielbankabgabe waren es 2022. Diese Mittel ermöglichten zusätzliche Leistungen etwa für Sport, Kultur, Denkmalpflege und andere öffentliche Bereiche, die sonst gar nicht oder nur schwierig realisiert werden könnten, sagt Füracker.

Lotto: Diese Zahlen wurden 2022 am häufigsten gezogen

Im vergangenen Jahr wurde bei Lotto 6aus49 die Gewinnzahl 49 am häufigsten gezogen – dicht gefolgt von der 1. Auf Platz drei in der Rangliste folgte die Gewinnzahl 16. Die Zahl, die seit der ersten Lotto-Ziehung im Jahr 1955 bis zum heutigen Tag am seltensten gezogen wurde, ist die 45.

Lotto: Das ändert sich 2023

Am 18. Januar 2023 soll sich einiges ändern. Das Ziehungsstudio in Saarbrücken wurde umgestaltet und es kommen neue Ziehungsgeräte für Lotto 6aus49 und die Superzahl sowie neue Lottokugeln zum Einsatz. Die alten Geräte wurden mehr als 60 Jahre lang benutzt, über 2300 Lotto-Millionäre wurden in dieser Zeit gezogen. Die erste Live-Ziehung mit den neuen Geräten findet am 18. Januar statt.