Rentner aus Oberbayern gewinnt 1,2 Millionen Euro im Lotto

Erst kürzlich gingen 74 Millionen Euro aus dem Eurojackpot nach Oberbayern, jetzt gewann ein Rentner 1,2 Millionen Euro. 64,30 Euro hatte er für seine Teilnahme bezahlt.

Ein 73-jähriger Rentner aus Oberbayern hat mit sechs Richtigen etwa 1,2 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Dem Mann stünden mit den Zahlen 12, 24, 14, 40, 9 und 23 von der Ziehung am Samstag exakt 1.265.163,30 Euro zu. Lediglich die richtige Superzahl hatte einen Treffer in der Gewinnklasse 1 verhindert. Das teilte Lotto Bayern am Dienstag in München mit.

Der 73-Jährige habe für die Teilnahme an vier Ziehungen sowie drei Zusatzlotterien insgesamt 64,30 Euro bezahlt. Seinen Lottoschein hatte er in einer oberbayerischen Annahmestelle abgegeben. Nicht nur der Oberbayer gewann in der Gewinnklasse 2, auch eine Berlinerin oder ein Berliner kann sich über einen hohen Geldbetrag freuen.

Lotto: Vier Oberbayern gewannen 74 Millionen Euro

Erst kürzlich ging bereits ein noch deutlich höherer Lotto-Gewinn nach Oberbayern. Vier Spieler gewannen knapp 74 Millionen Euro aus dem . Eine 75-Jährige habe die Gewinnzahlen mit ihrer Quittung abgeglichen und sich erst zwei Tage später bei ihrem Sohn, der auch Mitglied der Spielgemeinschaft war, gemeldet. Der habe dann die beiden weiteren Mitglieder über den Gewinn informiert. Der Spielschein war in einer oberbayerischen Annahmestelle abgegeben worden – mit einem Einsatz vor nur 4,50 Euro.

Chance auf Lotto-Gewinn verschwindend gering

Die Chance auf alle richtigen Gewinnzahlen beim Lotto 6 aus 49 ist verschwindend gering. Die Wahrscheinlichkeit liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen. Selbst in den niedrigsten Gewinnklassen liegen die Chancen auf einen Gewinn nur bei 1:63 und 1:76.

Nächste Ziehung der Lottozahlen am Mittwoch

Die findet am Mittwochabend statt. Bis um 18 Uhr müssen die Tipps beim Lotto am Mittwoch abgegeben haben. In zwei Bundesländern ist der Annahmeschluss genau genommen schon um 17.59 Uhr.