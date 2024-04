Lotto-Gewinner aus Oberbayern gesucht: Wer bekommt fast 1,5 Millionen Euro?

Fast 1,5 Millionen Euro warten auf einen Lotto-Gewinner aus Oberbayern. Noch ist unklar, wem der Spielschein mit der Losnummer 0395205 gehört.

1.477.777 Euro warten auf einen Lotto-Gewinner oder eine -Gewinnerin aus Oberbayern. Wie Lotto Bayern mitteilt, geht der Jackpot im Spiel 77 zum dritten Mal in Folge in den Freistaat. Bei den vergangenen zwei Ziehung tippte kein Spieler und keine Spielerin auf die richtigen Zahlen. Doch bei der Mittwochsziehung am 24. April hatte eine Spielerin oder ein Spieler mit der Losnummer 0395205 den richtigen Riecher.

Lotto-Gewinner aus Oberbayern zahlte 10,25 Euro für Spielschein

Er oder sie hatte im Zuge von drei Tipps für die Eurojackpot-Ziehung vom Dienstag auf dem Spielschein auch die Zusatzlotterien in einer oberbayerischen Lotto-Annahmestelle gewählt. 10,25 Euro kostete der Schein. Der Eurojackpot war mit 120 Millionen Euro gefüllt. Dieser wurde zwar nicht geknackt, dafür tippte der Spieler oder die Spielerin aber als einziger oder einzige die richtige Losnummer in ganz Deutschland mit der richtigen Zahlenfolge für das Spiel 77. Bis Ende 2027 hat der Gewinner oder die Gewinnerin nun Zeit, sich bei Lotto-Bayern zu melden.

Lotto-Jackpot im Spiel 77 geht zum dritten Mal in Folge nach Bayern

Erst am 6. April hat ein Spieler oder eine Spielerin aus Bayern den Lotto-Jackpot geknackt und 1.777.777 Euro gewonnen. Auch am 9. März tippte ein Spieler aus Oberbayern richtig und wurde zum Millionär. "Als dann die Nachricht kam, dass ich 1.077.777,00 Euro gewonnen habe, konnte ich es gar nicht glauben. Es ist jetzt noch total irreal", freute sich der Oberbayer.

In der höchsten Gewinnklasse bei Spiel 77 sind den Angaben zufolge Gewinne zwischen 177.777 und zehn Millionen Euro möglich.