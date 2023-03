Lotto-Multimillionär gesucht: Wer hat 74 Millionen gewonnen?

Ein Lottospieler vermutlich aus Oberbayern hat knapp 74 Millionen Euro gewonnen – sich aber bislang nicht gemeldet. Für den Spielschein wurden nur 4,50 Euro bezahlt.

73.860.867 Euro – diese Zahl kann einem durchaus Angst machen. Ist das der Grund, weshalb sich der Lottogewinner oder die Gewinnerin noch nicht gemeldet hat? Darüber kann nur spekuliert werden. Der Spieler oder die Spielerin vermutlich aus Oberbayern hat beim Eurojackpot am Dienstag die richtigen Zahlen getippt. Das teilte Lotto Bayern am Mittwoch mit.

Der Spielschein war in einer oberbayerischen Annahmestelle abgegeben worden – mit einem Einsatz vor nur 4,50 Euro. Der Besitzer oder die Besitzerin ist bislang unbekannt. In Helsinki waren die Zahlen des Spielers oder der Spielerin 6, 12, 36, 37 und 44 sowie die Eurozahlen 1 und 11 gezogen worden. Deshalb sollen alle Spielteilnehmer, die in Oberbayern einen Spielschein für die Ziehung am 28. März gekauft haben, ihre Quittung prüfen, hieß es. Dafür bleibt aber noch Zeit – bis Ende 2026.

Gewinner aus Oberbayern: Eurojackpot in 18 europäischen Ländern

Der Eurojackpot ist eine internationale Lotterie, die staatliche Glücksspielunternehmen in 18 europäischen Ländern anbieten. Jeden Dienstag und Freitag gibt es beim Eurojackpot mindestens zehn Millionen Euro und maximal 120 Millionen Euro zu gewinnen. (mit dpa)

