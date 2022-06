Unser Fotograf zeigt, wie sich die Region aus der Vogelperspektive verändert hat

Von Axel Hechelmann - 11:30 Uhr

Die Luftbilder von Ulrich Wagner faszinieren und erschrecken. Seit 25 Jahren fotografiert er die Region aus dem Flugzeug. Warum er das tut – und was ihm Sorgen bereitet.

Bevor Ulrich Wagner ins Flugzeug steigt, werden zuerst die Türen ausgebaut. Dann setzt er sich hinein, einen Gurt quer über die Hüfte, zwei längs über den Oberkörper. Er bekommt noch drei Riemen mit Fotoapparaten um den Nacken gelegt. Dann geht es vollgepackt und festgezurrt nach oben, dorthin, wo es stürmt und kalt ist. Und schließlich, in Hunderten Metern Höhe, bringt sein Pilot das Flugzeug in Schräglage und Wagner muss sich auf die Gurte verlassen, weil die Türen unten am Flughafen liegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .