Lufthansa-Flug aus München wendet über der Nordsee und muss in Hamburg landen

Auf dem Weg von München nach Kanada ist der Flug LH474 am Donnerstagnachmittag außerplanmäßig in Hamburg zwischengelandet. Wie Daten des Portals flighradar24 zeigen, startete die Lufthansa-Maschine vom Typ Airbus A350 ihre Reise um kurz nach 17 Uhr am Flughafen München.

Lufthansa-Flug vom Münchner Airport nach Kanada landet in Hamburg

Das eigentliche Ziel des Langstreckenflugs war Montreal. Die kanadische Großstadt liegt mit dem Flugzeug etwa acht Stunden von der Landeshauptstadt aus entfernt. Zu einer plötzlichen Unterbrechung der Reise kam es auf dem Lufthansa-Flug aber bereits nach rund einer Stunde, als die Maschine gegen 18.10 Uhr ein Wendemanöver um beinahe 180 Grad einleitete.

Zu dem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug auf einer Höhe von rund 12 Kilometern direkt über der Nordsee, nur wenige Kilometer westlich der Insel Sylt. Unvermutet ging es für die Reisenden zurück nach Süden. Gegen 18.10 Uhr landete die Maschine flighradar24 zufolge auf einem Rollfeld des Hamburger Flughafens, fast 5.800 Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt.

Unwetter über München: Flughafen musste am Donnerstag 37 Verbindungen streichen

Wie der Münchner Merkur berichtete, habe die Lufthansa den Abbruch des Flugs nach Kanada bestätigt. Als Grund für den außerplanmäßigen Halt in der Hansestadt nannte eine Sprecherin der Zeitung zufolge einen erkrankten Fluggast. Weitere Details sind nicht bekannt.

Die Landung steht demnach nicht in einem Zusammenhang mit den schweren Unwettern, die am Donnerstagabend, nur wenige Stunden nach Start des Flugs LH474, am Münchner Airport zu einem Abfertigungsstopp führten. In der Folge mussten insgesamt 37 Flüge annulliert werden. Knapp 100 Flugzeuge erreichten ihr Ziel mit großer Verspätung.

Erst im Juli musste ein anderer Flug der Lufthansa von München nach Kanada wegen eines Notfalls an Bord unterbrochen werden. Die Maschine mit dem Ziel Toronto brach ihre Reise nach rund zweieinhalb in der irischen Hauptstadt Dublin ab. Welche Rechte Sie in einem solchen Fall oder grundsätzlich bei Flugannullierungen haben, können Sie hier lesen.