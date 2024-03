Lufthansa-Streik morgen in München: 50.000 Fluggäste betroffen

Erst in der vergangenen Woche hat das Bodenpersonal der Lufthansa gestreikt, nun folgt der nächste Ausstand. Am Flughafen München legt das Kabinenpersonal am Mittwoch die Arbeit nieder.

Wer derzeit einen Flug mit der Lufthansa plant, braucht gute Nerven. Aktuell folgt bei der Fluggesellschaft ein Streik auf den nächsten. Erst in der vergangenen Woche haben Bodenbeschäftigte am Donnerstag und Freitag die Arbeit niedergelegt, nur zehn bis zwanzig Prozent der geplanten Flüge konnten stattfinden. Jetzt steht bereits der nächste Streik vor der Tür. Dieses Mal protestiert das Kabinenpersonal.

Am Dienstagmorgen startete der Streik, zu dem die Gewerkschaft Ufo aufgerufen hatte, bereits am Frankfurter Flughafen. Der Ausstand soll bis um 23 Uhr dauern, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft sagte. Die Lufthansa rechnet damit, dass 600 Flüge in Frankfurt ausfallen werden – etwa 70.000 Passagiere sollen betroffen sein.

Lufthansa-Streik in München: Am Mittwoch streikt Kabinenpersonal

Am Mittwoch geht es dann am Münchner Flughafen weiter. Die Ufo hat das Lufthansa-Kabinenpersonal in der bayerischen Landeshauptstadt von 4 bis 23 Uhr zum Streik aufgerufen. Nach Einschätzung der Lufthansa können voraussichtlich 400 Flüge nicht abheben. Davon wären 50.000 Fluggäste betroffen.

Die Gewerkschaft ruft auch zu einem Demonstrationszug am Münchner Flughafen mit anschließender Kundgebung vor dem Lufthansa Flight Operations Center auf. Bis 10 Uhr sollen sich die Flugbegleiter am Busbahnhof neben dem Terminal 2 sammeln und dann in einem Demonstrationszug gemeinsam durch das München Airport Center laufen. Um 12 Uhr soll dann vor dem Lufthansa Flight Operations Center eine Kundgebung stattfinden.

Streik in München: Ufo fordert 15 Prozent mehr Geld für Lufthansa-Flugbegleiter

Die Ufo hatte am Wochenende die insgesamt etwa 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline zum Streik aufgerufen. Die Flugbegleiter der Kerngesellschaft und der Regionaltochter Cityline hatten zuvor in getrennten Urabstimmungen mit jeweils mehr als 96 Prozent für den Streik gestimmt.

Für die etwa 18.000 Kabinenbeschäftigten der Lufthansa und die knapp 1000 Kräfte der Cityline fordert die Gewerkschaft im Kern 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten. Außerdem will die Ufo eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro sowie höhere Zulagen erreichen. "Nach 15 Runden ohne Einigung müssen wir leider davon ausgehen, dass das Management eine Eskalation auf dem Rücken der Passagiere austragen will", so Harry Jaeger, Leiter Tarifpolitik und Verhandlungsführer der Ufo.

Lufthansa befindet sich in mehreren Tarifstreits

Für die Lufthansa handelt es sich dabei nur um eine von mehreren aktuellen Tarifauseinandersetzungen. Die Gewerkschaft Verdi hatte das Bodenpersonal in der vergangenen Woche bereits zum fünften Mal zum Streik aufgefordert. Mit Verdi soll am Mittwoch (13. März) wieder verhandelt werden. (mit dpa)