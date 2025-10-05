Drohne auf Flugplatz in Dinkelsbühl gemeldet

Am Flugplatz im mittelfränkischen Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) ist eine Drohne gemeldet worden. Der Flugbetrieb wurde nicht gefährdet, wie die Polizei mitteilte.

Ein Rettungssanitäter sah demnach das unbemannte Flugobjekt am Samstagmittag zwischen dem sogenannten Hangar, einer Halle für Flugzeuge, der ADAC-Flugrettung und der Landebahn des Aero-Clubs. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie keine Drohne vor, wie ein Polizeisprecher sagte.

In dem Bereich ist der Betrieb einer Drohne laut Polizei nur unter bestimmten Voraussetzungen der Luftverkehrsordnung erlaubt. Es werde ermittelt.

Der Flugplatz ist nach Angaben des Polizeisprechers ein Sportflugübungsplatz, unter anderem für Motor- und Segelflugzeuge sowie Fallschirmspringer, und liegt direkt neben der Luftrettungsstation des ADAC.