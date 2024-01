Flughafen Nürnberg 2023 mit rund vier Millionen Fluggästen

Der Flughafen Nürnberg hat im vergangenen Jahr rund vier Millionen Passagiere verzeichnet - und liegt damit nur noch knapp unter dem Niveau des Vor-Pandemie-Jahres 2019.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Zahl der Passagiere am Albrecht-Dürer-Airport um rund 20 Prozent zugenommen, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Zugleich habe sich der Airport besser entwickelt als die deutschen Flughäfen im Schnitt.

Das Passagieraufkommen in Nürnberg habe 2023 rund 96 Prozent im Vergleich zu 2019 erreicht. Bei den deutschen Flughäfen liege es im Schnitt bei 80 Prozent. Die Maschinen am Franken-Airport waren zudem mit 82 Prozent demnach so gut ausgelastet wie noch nie. Im Vorjahr seien es 79 Prozent gewesen und 2019 rund 75 Prozent. Auch zeige sich ein Trend zu weiter entfernten Zielen. Lag die durchschnittliche Flugstrecke 2009 bei 660 Kilometern und 2019 bei 940, seien die Flugreisen 2023 im Schnitt rund 1300 Kilometer weit gewesen.

Beliebtestes Reiseziel vom Nürnberger Flughafen aus war das türkische Antalya mit etwas mehr als einer halben Million Fluggäste. Auf Platz zwei folgt Mallorca (430.000). Der innerdeutsche Flugverkehr in Nürnberg sei mit Ausnahme der Drehkreuzanbindung Frankfurt "nicht mehr existent". Im Jahr 2019 hatte der Airport noch mehr als 450.000 Passagiere in diesem Segment verzeichnet.

Die Zahl der Starts und Landungen fiel 2023 mit rund 33.200 deutlich geringer aus als noch 2019 (37.200), dafür setzten die Fluggesellschaften demnach auf größere Maschinen - bei annähernd gleichem Passagieraufkommen.

Den Geschäftsbericht mit Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung 2023 will der Flughafen im zweiten Quartal vorstellen.

(dpa)