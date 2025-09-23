Lufthansa in München so pünktlich wie seit 2014 nicht

Die Lufthansa hat die Probleme der vergangenen Jahre bei der Abfertigung am Münchner Flughafen nach eigenen Angaben in den Griff bekommen: In diesem Jahr ist die größte deutsche Fluggesellschaft am zweitgrößten deutschen Flughafen so pünktlich wie seit elf Jahren nicht. Das sagte der für den Münchner Standort zuständige Lufthansa Airlines-Vorstand Heiko Reitz. «Das ist wirklich ein absoluter Spitzenwert.» Demnach sind über 70 Prozent der Lufthansa-Maschinen pünktlich. «Wir glauben, es geht auch noch ein klein bisschen mehr», sagte Reitz.

Die Lufthansa hatte während der Corona-Pandemie und danach mehrfach mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen. Dazu zählten zehntausende liegengebliebene Gepäckstücke, Verspätungen und lange Warteschlangen an den Schaltern. Während des Münchner Oktoberfests 2024 hatten an einem Tag hunderte Passagiere wegen überlasteter Sicherheitskontrollen am Münchner Flughafen ihre Maschinen verpasst. Inzwischen hat der Flughafen seine Kapazitäten in dieser Hinsicht erhöht: «Wir haben wesentlich mehr Kontrollspuren als vor einem Jahr», sagte Reitz. Die Münchner Flughafengesellschaft und die Lufthansa betreiben das Terminal 2 gemeinsam.