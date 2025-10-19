«Verdächtige Wahrnehmungen» - Sperrung am Münchner Flughafen

Wegen «verdächtiger Wahrnehmungen» ist die Start- und Landebahn am Münchner Flughafen zeitweise gesperrt worden. Die Flugsicherung setzte den Flugverkehr am Samstagabend gegen 22.00 Uhr für rund eine halbe Stunde aus, wie ein Sprecher der Bundespolizei der dpa bestätigte. Eine weitere kurze Sperrung habe es demnach gegen 23.00 Uhr gegeben.

Zuvor hatten mehrere Menschen der Bundespolizei «verdächtige Wahrnehmungen» gemeldet. Ob es sich dabei um mutmaßliche Drohnensichtungen gehandelt habe, ließ der Sprecher offen. Laut der Ankunftsanzeige auf der Webseite des Flughafens wurden zwei Flugzeuge im Zeitraum der Sperrung umgeleitet.

Tausende Reisende nach Drohnensichtungen Anfang Oktober gestrandet

Anfang Oktober war an zwei aufeinanderfolgenden Abenden der Luftverkehr am Airport der bayerischen Landeshauptstadt nach mutmaßlichen Drohnensichtungen eingestellt worden. An den beiden Tagen waren knapp 10.000 Reisende betroffen. Einige von ihnen mussten auf Feldbetten und Isomatten in den Terminals übernachten.