Nirgendwo so viele Luxusautos wie in Bayern

In Bayern sind nicht nur die meisten Luxuswagen pro Kopf registriert, sondern auch die Autos mit den meisten PS und den breitesten Reifen.

Bayern ist voller Superlative. So gibt es hier die meisten Brauereien der Republik (624), die meisten Rindviecher (über drei Millionen) und die meisten Simultanpartien beim Mensch-ärgere-dich-nicht (über 2000).

In keinem sachlichen Zusammenhang dazu steht die Tatsache, dass nirgendwo in Deutschland pro Kopf mehr Luxuswagen registriert sind als im Freistaat. Und nicht nur das, die Bayern fahren auch die Autos mit den meisten PS und den breitesten Reifen. Doch der Reihe nach.

Wie eine aktuelle Analyse ergibt, die vom Antriebstechnik-Unternehmen Schartec in Auftrag gegeben wurde, führt Bayern den sogenannten "Luxuswagen-Index" (LWI) mit 2,02 an. Dieser gibt an, wie „häufig teure Pkw im jeweiligen Bundesland vertreten sind“, heißt es in der Auswertung. Gemessen wurde im vergangenen Jahr anhand der Faktoren Kraftfahrzeuge pro Fläche und Einwohner sowie der Gesamtzahl der Neuzulassungen. Dicht hinter Bayern folgt Hamburg, auf Platz drei liegt Nordrhein-Westfalen.

Die Menschen in Bayern sind BMW treu

Die Untersuchung ergab zudem, welche Autobauer im Luxussegment am meisten vertreten sind. Da liegt BMW mit 77.058 Zulassungen mit großem Abstand vor Volkswagen (43.889) und Daimler (36.332). Die Bayern sind übrigens in Hinblick auf Automobile auch heimatverbunden. Auf den Straßen des Freistaats ist der Anteil der Marken BMW und Audi deutlich höher als im Bundesdurchschnitt, wie eine Auswertung der Pkw-Bestandszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts ergeben hat.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Interessant ist auch der Aspekt Sicherheit. In Bayern, wo die meisten Luxusautos pro Kopf unterwegs sind, ist die Wahrscheinlichkeit am niedrigsten, dass der "Schlitten" gestohlen wird. Der Auswertung zufolge gab es 2022 nur knapp über 600 Diebstähle pro 10.000 Einwohner – zum Vergleich: In Berlin sind es 3833 Delikte. Im Diebstahlranking für Luxusautos belegt Bayern also weit hinter der erstplatzierten Hauptstadt den achten Platz.

Lesen Sie dazu auch

Schon vor ein paar Jahren untersuchte eine Studie zudem die Pferdestärken auf deutschen Straßen: In keinem anderen Bundesland wurden damals so hochmotorisierte Autos neu zugelassen wie in Bayern. Im Schnitt waren bayerische Autofahrer mit 134 PS unterwegs. Schlusslicht war damals Schleswig-Holstein mit 123 PS. Da ist es nur folgerichtig, dass die Autolenker im Freistaat auch die breitesten Reifen fahren: Die messen in Bayern durchschnittlich 16,93 Zoll, also satte 43 Zentimeter. Etwas bescheidener ist man in Sachsen-Anhalt (16,63), Mecklenburg-Vorpommern (16,63), Brandenburg (16,60) sowie Schleswig-Holstein (16,58).